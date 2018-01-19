У WhatsApp вышла бизнес-версия приложения

Принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp официально выпустил версию приложения, предназначенную для бизнеса. Пока что она бесплатна для использования, хотя в будущем Facebook наверняка рассматривает ее как один из способов заработать на популярном во всем мире сервисе.

Пока что программа доступна лишь в нескольких странах, включая Великобританию, Индонезию, Италию, Мексику и США, однако в будущем скачивание откроют для пользователей со всего мира. Приложение вышло лишь для платформы Android, iOS-версии придется подождать, передает TechCrunch.

В первую очередь новинка предназначена для предприятий малого бизнеса. Приложение даст им новые инструменты для взаимодействия с аудиторией на платформе, которой по всему миру пользуются более миллиарда человек. В WhatsApp Business можно создать профиль компании — кафе, магазина, сервиса по проведению праздников и т.п. — и с помощью него общаться с клиентами, передает Вести.ру.

В профиле можно указать базовую информацию — адрес, телефоны, схему проезда, часы работы, ссылки на сайт и т.п. Созданные предприятиями профили будут помечаться для взаимодействующих с ними пользователей как бизнес-аккаунты. После того, как администрация WhatsApp удостоверится в соответствии указанных контактных данных реальности, аккаунт будет помечаться как подтвержденный.

Приложение позволит представителям бизнеса быстрее общаться с клиентами — в нем предусмотрены быстрые ответы на типичные вопросы. Кроме того, можно задать автоматические ответы для тех периодов, когда заведение закрыто и ответить на запросы клиентов некому. Смартфоном работа WhatsApp Business не ограничивается — все бизнес-функции доступны и через браузерный интерфейс WhatsApp Web.