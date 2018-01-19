Как сообщили в правоохранительных органах, ЧП произошло в минувшую субботу, неизвестный похитил паспорт и дорогой кошелек с крупной суммой денег в долларах и евро на общую сумму более 357 тысяч рублей.

Пресс-служба полиции подтвердила, что к ним поступило заявление от 20-летнего молодого человека, утверждавшего, что у него похищены паспорт, а также кошелек с деньгами и документами, передает Вести.ру.

По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.