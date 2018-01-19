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Карманник украл у сына Газманова паспорт и 357 тысяч
// фото: Вести.ру/Михаил Свешников
13:54, 19 Jan 2018
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Младший сын известного певца Олега Газманова Филипп стал жертвой карманников. В торговом центре "Смоленский пассаж" на Смоленской площади в Москве у молодого человека украли паспорт и кошелек с деньгами с евро и долларами на общую сумму около 360 тысяч рублей.

Как сообщили в правоохранительных органах, ЧП произошло в минувшую субботу, неизвестный похитил паспорт и дорогой кошелек с крупной суммой денег в долларах и евро на общую сумму более 357 тысяч рублей.

Пресс-служба полиции подтвердила, что к ним поступило заявление от 20-летнего молодого человека, утверждавшего, что у него похищены паспорт, а также кошелек с деньгами и документами, передает Вести.ру.

По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.




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