В подвале жилого дома в Петербурге поселили крокодила

Жители Петербурга нашли логово нильского крокодила в подвале жилого дома. Двухметровая рептилия, которая должна обитать в африканском Ниле, почему-то вынырнула из питерской лужи.

Встреча с людьми оказалась недолгой. Через пару секунд экзотический зверь скрылся в мутных подвальных водах в поисках чего-нибудь съедобного.

Отваге автора снимка можно лишь позавидовать. Он достал смартфон и сделал фото на память. Ловить хвостатого не рискнули даже полицейские, которые приехали на место.

Как удалось выяснить, местные жители даже знают, откуда сбежал крокодил. По их словам, хозяин домашнего зоопарка держит у себя как минимум пять рептилий, пишет ren.tv

Прокуратура Петербурга уже начала свою проверку. Известно, что предполагаемого хозяина крокодила уже задержали, но совсем не за это. У него нашли мину и несколько гильз с порохом.