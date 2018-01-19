Вице-мэр Игорь Ткаченко на открытии памятника напомнил, что объект, связанный с Штирлицем, появился в городе неслучайно. "Именно в нашем городе писатель Юлиан Семенов "поселил" на какое-то время Максима Исаева — Макса Отто фон Штирлица", — сказал Ткаченко.

Арт-объект представляет собой металлическую конструкцию с силуэтом разведчика. Его установили на углу здания на улице Светланской, напротив гостиницы "Версаль", где разведчик любил ужинать.

Силуэт Штрилица разделен на две половины – светлую и темную, что символизирует сложность работы разведчика, передает Вести.ру.