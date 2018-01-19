Постиндустриальным странам необходимо новое определение подросткового возраста, говорят эксперты, опрошенные медицинским журналом Lancet. Если раньше европейцы вступали во взрослую жизнь в 19 лет, то сегодня это происходит в среднем в 24 года. Новую норму нужно отразить в законах, считает ряд экспертов.
Однако, по мнению еще одного эксперта, принятие нового возраста взросления приведет к тому, что "молодые люди станут еще более инфантильными".
Основные причины повышения возраста взросления - социальные, говорится в статье. Сегодня в постиндустриальных странах молодые люди дольше получают образование, позже женятся и заводят детей. Однако биологическое взросление тоже замедляется, отмечают ученые.
Как принято считать, переходный период начинается, когда область мозга, известная как гипоталамус, начинает выделять гормон, приводящий в действие гипофиз и половые железы, которые начинают вырабатывать мужские или женские половые гормоны.
Исторически это, как правило, происходит, когда человеку исполняется 14 лет, но в ряде стран с развитым здравоохранением активация половых желез постепенно начинает происходить раньше.
В результате в постиндустриальных странах, например, в Великобритании, за последние 150 лет первая менструация у девочек стала происходить в среднем на 4 года раньше, говорится в материале. Средний возраст первой менструации сегодня - 12-13 лет.
Еще один аргумент исследователей, выступающих за расширение рамок подросткового возраста, - то, что тело человека продолжает расти и меняться и после 19 лет, передает ВВС. Например, мозг продолжает развиваться еще в течение нескольких лет после того, как, по принятым сегодня понятиям, человек становится взрослым. Также у многих людей вплоть до 25 лет не вырастают "зубы мудрости", отмечают эксперты.
Молодые люди на Западе все позже женятся и заводят детей. По данным британского Национального бюро статистики, в Англии и Уэльсе средний возраст первого брака на 2013 год составлял 32,5 лет у мужчин и 30,6 лет у женщин. Это почти на восемь лет позже, чем показатели 1973 года.
"Несмотря на то, что многие привилегии, положенные взрослым, получают уже в 18 лет, как правило, принятие роли во взрослом обществе и ответственности, которая с ней приходит, происходит позже," - пишет в статье директор центра детского здоровья Королевской детской больницы в Мельбурне профессор Сьюзан Сойер.
Более поздние браки, рождение детей и наступление финансовой самостоятельности рождают ситуацию, в которой период "полузависимости" у взрослеющих подростков становится более долгим, чем принято считать, пишет Сойер.
Социальные нормы
Все эти перемены, настаивает Сойер, должны отразиться на социальной политике в западных странах. Например, Сойер предлагает продлить действие социальных услуг по поддержке молодежи до 25 лет.
"Возрастные категории всегда довольно произвольны, - пишет Сойер, - но сегодня наше понимание подросткового периода слишком узко".
"Период с 10 до 24 лет подходит лучше, учитывая то, как сегодня развиваются подростки", - считает она.
С ней не согласна доктор Джен Маквариш, социолог из Кентского университета.
"Взрослые дети и молодые люди формируются прежде всего под воздействием социальных стандартов, и в гораздо меньшей степени это определяется биологическими характеристиками," - пишет она.
"Нет ничего бесповоротно инфантильного в том, чтобы провести первые годы после двадцати, получая высшее образование, или экспериментируя с поиском работы," - полагает социолог.
По мнению Маквариш, предлагаемые меры приведут к тому, что желание подростков стать независимыми будет восприниматься как патологическое.
"Общество должно задавать как можно более высокую планку для следующего поколения", - считает Маквариш.
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авторы издания DW