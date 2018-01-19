Папа Римский обвенчал стюардессу и бортпроводника во время полета

Понтифик обвенчал стюардессу Паулу Подест и бортпроводника Карлоса Чуффарди во время полета между городами Сантьяго и Икике, расположенных в Чили.

Как сообщает RT, пара на протяжении восьми лет жила в гражданском браке, однако запланированное венчание сорвалось из-за землетрясения в Сантьяго.

Отмечается, что пара сама обратилась к понтифику, и он ответил согласием.