КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

Источник