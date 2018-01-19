Исследование: каким странам угрожают астероиды

Ученые попытались выяснить, каким странам наиболее подверженны массивные астероиды. Об этом говорится на сайте библиотеки Корнельского университета США.

Планетологи, просчитав вероятность падения космических тел на всей территории Земли, сделали вывод, что меньше всего астероиды угрожают экваториальным странам Африки, Азии и Америки.

При этом они считают, что реальная угроза есть для северных регионов России и Европы, пишет УНИАН.

Впрочем планетологи отметили, что информация актуальна только для определенного отрезка времени, потому что планета меняет свое положение в пространстве относительно астероидных поясов.



