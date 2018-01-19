В Instagram появилась функция, которую многие захотят отключить

Приложение Instagram стало сообщать другим пользователям, когда вы заходили в него последний раз. Функция активирована по умолчанию.

О нововведении стало известно от самих пользователей накануне — люди стали обнаруживать, что iOS- и Android-приложения принадлежащей Facebook социальной сети показывают, сколько часов или суток назад пользователь последний раз был активен, передает Вести.ру.

Правда, отображается эта информация пока не для всех контактов (как, например, в списке чатов WhatsApp). Она показывается только тем, с кем пользователь обменивался приватными сообщениями, а также тем, на кого он подписан и кого отмечает в своих "историях".

Те, кто не хотел бы делиться с друзьями подобной информацией, могут отключить функцию в настройках (значок шестеренки рядом с кнопкой "Редактировать профиль" на с. Там теперь появился переключатель "Show Activity Status" ("Показывать статус активности" — в русскоязычной версии приложения пока отображается по-английски).