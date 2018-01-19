В военном городке Сосновый Бор в Улан-Удэ утром 19 января школьник поджег класс и напал с топором на других учеников и учительницу. Пострадали шесть человек. Нападавший также попал в больницу — он попытался покончить с собой.
Мать одной из учениц рассказала, что школьник предупреждал о своих планах. «Медуза» рассказывает главное о нападении в Улан-Удэ.
Ученик девятого «Б» класса пришел в школу № 5 с топором и «коктейлем Молотова». В 9:35 он, надев маску, ворвался в кабинет русского языка и литературы на третьем этаже, где проходил урок седьмого «А», поджег класс и принялся наносить удары топором учительнице и школьникам. Нападавший бил семиклассников по голове, лицу и спине, а одной девочке отрубил пальцы на руке. Затем он ударил себя ножом в грудь и выпрыгнул из окна, намереваясь покончить с собой. Его задержали и обезвредили прибывшие по сигналу тревоги полицейские и пожарные.
Телеграм-канал «Мэш» опубликовал видео задержания школьника. На нем снято, как полицейские не заковывают его в наручники, а связывают руки за спиной ремнем.
В больницу доставили семь человек, включая нападавшего. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие прооперированы, их жизни ничто не угрожает. Пожар в кабинете школы был оперативно потушен, его площадь составила 15 квадратных метров.
В правительстве Бурятии утверждали, что у нападавшего были двое сообщников. Телеграм-канал «Мэш» назвал их имена: Антон Б., Александр Р. и Илья С. По данным «Мэша», все трое задержаны. Однако Следственный комитет настаивает, что нападавший действовал в одиночку. Возбуждены два уголовных дела — о покушении на убийство и о халатности. По второй статье проверят работников школы и органов профилактики преступлений. Ученики школы рассказали, что в ней фактически нет охраны — «вахтерши только возле входа сидят».
Мотивы нападавшего неизвестны. По одной из версий, школьник хотел отомстить учительнице русского языка за свою неуспеваемость — якобы он получил двойку в четверти, из-за которой его не допускали к экзаменам. По другим версиям, нападавший мог быть связан с «группировкой АУЕ» или подражал злодеям из японских мультфильмов. По словам одноклассников, Антон живет в хорошей семье, его отец — майор ВДВ.
Школьник предупреждал о планах нападения заранее. Как заявила в интервью местным СМИ мать одной из учениц, «мальчики» сообщили ее дочери в мессенджере Viber, что в школу ходить не надо, потому что «будет мясо». По информации «Мэша», предполагаемые сообщники нападавшего рассказали, что знали о его планах, но в нападении не участвовали.
За неделю в России совершены два нападения на школы. 15 января двое подростков напали с ножами на учеников в пермской школе № 127, а затем попытались покончить с собой. Тогда пострадали 15 человек. Нападавшие были задержаны, СК завел дело о покушении на убийство.
Полиция заявила о возможной связи нападений в Перми и Улан-Удэ «посредством социальных сетей». Источник агентства «Интерфакс» поставил в этот ряд и еще один инцидент: 17 января в школе поселка Смольное в Челябинской области один девятиклассник ударил ножом другого. Роскомнадзор выразил готовность блокировать в интернете группы, призывающие подростков к жестокости и насилию.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Активный, творческий день. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ТЕЛЕЦ
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День вряд ли будет богат событиями. Возрастет вероятность отравления. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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БЛИЗНЕЦЫ
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Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела на бирже.
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РАК
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вы будете душой компании. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет напряженным с самого утра. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW