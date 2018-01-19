Работа процессоров Intel замедлилась после устранения уязвимостей

Компания Intel сообщила, что после устранения уязвимостей Spectre и Meltdown в их процессорах компьютеры стали самопроизвольно перезагружаться чаще обычного.

Крупнейший производитель микрочипов заверил, что совместно с партнерами занимается решением проблемы и продвинулся в поиске изначальной причины ее возникновения.

Компания также рассказала о том, как установленные патчи могут повлиять на производительность компьютерных дата-центров. В разных условиях, по данным Intel, снижение производительности может составить от 2% до 25%, передает ВВС.

В заявлении на сайте компании говорится, что проблема самопроизвольной перезагрузки коснулась процессоров Ivy Bridge, Sandy Bridge и Skylake. Затронула она и недавно выпущенные чипы Kaby Lake. В заявлении Intel сказано, что патчи выпущены для 90% процессоров, вышедших за последние пять лет.

Две основных уязвимости, известные как Meltdown и Spectre, были выявлены в процессорах Intel в начале января. Сообщалось, что в центральном процессоре (CPU) была обнаружена брешь, которая потенциально могла привести к хищению конфиденциальных данных пользователей.

Эксперты предположили тогда, что ликвидация уязвимостей может замедлить работу компьютеров на 30%.

Первичный анализ Intel показал, что работа с серверами сайтов замедлилась на 2%. При симуляции операций биржевого брокера производительность снизилась на 4%.

"В такой компании как наша 4% - уже много, - говорит Аласдер Хейнс из фондовой биржи Aquis. - Время сделок измеряется микросекундами. Компании тратят огромное количество времени и денег на то, чтобы скорость работы сервера была максимальной".

Самое значительное снижение производительности коснулось серверов, работающих с большими массивами данных. Скорость их работы может снизиться на 25%.