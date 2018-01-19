Молодой человек - житель города Штефан-Водэ - заметил пропажу кошелька во время поездки на ул. И. Крянгэ и обратился в полицию. В момент задержания подозреваемой правоохранители обнаружили у нее украденные у 21-летнего пассажира вещи.

Заведено уголовное дело. Подозреваемой грозит штраф от 13 тыс. леев до 17 тыс. леев, от 180 до 240 часов неоплачиваемого труда в пользу общества или до двух лет тюрьмы.