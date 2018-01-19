Зафиксировано три новых случая бешенства у крупного рогатого скота в Молдове

В Молдове выявили три новых случая бешенства.По словам представителей Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, вирус был обнаружен у крупного рогатого скота.

Речь идет о Теленештском и Леовском районах. С начала года здесь было выявлено три новых случая бешенства, пишет aif.md

Бешенство (гидрофобия) – это смертельно опасное вирусное заболевание для всех теплокровных. Заражение бешенством возможно от таких животных, как лисы, волки, крысы и др., а также и от домашних питомцев: преимущественно от собак и кошек. Заразиться может и человек. К сожалению, бешенство неизлечимо и приводит к летальному исходу, как у животных, так и у людей.



