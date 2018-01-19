Задержан подозреваемый в серии автомобилных краж в столице

Жителя Оргеева подозревают в совершении серии автомобильных краж в столице. Молодого человека задержали следователи полиции Буюкан. По данным правоохранителей, ранее у него уже были проблемы с законом.

У задержанного был сообщник - 39-летний мужчина. В настоящее время он находится за границей. Злоумышленники вскрыли как минимум три автомобиля. Речь идет о машинах “Toyota”, ”Mercedes” и ”Lexus RX”, которые были припаркованы на улице О. Гибу на Буюканах. Владельцам авто было нанесен ущерб, оцененный в 25 тысяч леев.

Задержанный в ходе допроса признал свою вину. За кражи ему грозит от 13 тысяч до 27 тысяч леев штрафа, от 180 до 240 часов неоплачиваемого труда в пользу общества или до четырех лет заключения.