Гражданин Молдовы ехал во Францию с поддельными деньгами и документами

23-летний молодой человек, приехавший два дня назад на КПП “Скулень”, имел при себе 2 банкноты по 100 евро, а также румынские права, всё с признаками подделки. Последующая проверка подтвердила это подозрение.

При допросе молдаванин заявил, что фальшивые деньги он получил при продаже автомобиля, а поддельные права ему нужны были для того, чтобы проще было получить работу во Франции.

Права он купил у соотечественника за 400 евро. Пограничная полиция проводит расследование по данному факту, пишет aif.md





