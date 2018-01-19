В РФ появился новый способ красть деньги по телефону

В России появилась новая схема телефонного мошенничества, с помощью которой злоумышленники выведывают логины и пароли банковских карт, сообщают "Известия".

Мошенники звонят клиентам с номеров кредитных организаций при помощи виртуальных АТС и выведывают необходимые сведения.



Аферисты работают с существующей сетью, которая позволяет создать рабочее место в любой точке мира за пределами России. Они оформляют облачную АТС на одноразовую SIM-карту, после чего через веб-интерфейс меняют номер своей станции на номер банка. Получив звонок с такого номера, клиент думает, что ему звонят из банка и отвечает на вопросы лжеоператора.



В среднем с одного счета злоумышленники похищают около 5-10 тыс. руб., а общий ущерб от действий мошенников уже превысил 30 млн рублей, передает Вести.ру.