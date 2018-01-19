Дымящийся бензовоз прокатился по Старой Почте

Пугающее зрелище было запечатлено сегодня, 19 января, на улице Каля Орхеюлуй.

По словам очевидца, сделавшего фото, водитель бензовоза, от которого валит густой дым, ехал как ни в чем ни бывало.

Первоначально пользователи соцсети высказали опасение, что автомобиль может взорваться из-за огнеопасного содержимого цистерны. Однако пользователи в комментариях уверенно заявили, что речь идет серьезных проблемах с мотором, которые никак не могут привести к взрыву, пишет aif.md





