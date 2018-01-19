Вышедший из тюрьмы рэпер украл оружие, накупил марихуаны и снова сел

Американского рэпера Дьюсона Октэйви, более известного как Kodak Black, арестовали в штате Флорида.

Ему предъявили обвинение по семи пунктам. Исполнителю вменяется похищение огнестрельного оружия, владение оружием, боеприпасами и марихуаной (более 20 граммов), пренебрежение безопасностью ребенка и два случая нарушения правил условного освобождения.

Октэйви вышел из тюрьмы в июне после того, как отсидел 97 дней из 364-дневного срока. Его освободили досрочно, когда он добровольно прошел курс психологической реабилитации, находясь за решеткой. В данный момент рэпер находится под домашним арестом, но после суда может снова оказаться в тюрьме.

В октябре артиста обвинили в сексуальных домогательствах, расследование по данному делу продолжается, отмечает Лента.ру.