Уроженец Молдовы вывел горящую фуру из тоннеля в Канаде

Молдаванин стал “героем дня” в Канаде. Наш соотечественник предотвратил возможные трагические последствия дорожной аварии.

Инцидент, получивший широкое распространение в местной прессе, произошел в провинции Квебек. Там грузовик с полуприцепом, груженый овощами, въехал в туннель. Внезапно его водитель, уроженец Молдовы Михай Гылка, заметил, что в прицепе начался пожар.

Мужчина, осознав, что в туннеле есть и другие машины, для которых горящий грузовик опасен, нашел в себе мужество увеличить скорость и выехать из закрытого пространства.

В итоге загоревшийся грузовик успешно потушили, никто, в том числе сам хладнокровный водитель, не пострадал. В канадской прессе Михаила похвалили, назвав “героем дня”, пишет aif.md

Сам молдаванин признался, что находится в некотором шоке от произошедшего, и намерен отдохнуть несколько дней.



