У пропавшего в Израиле британца заподозрили иерусалимский синдром

Оливер Макафи, 29-летний велосипедист из Северной Ирландии, путешествовавший по Израилю на велосипеде, пропал два месяца назад в местной пустыне. В полиции подозревают, что причиной мог стать иерусалимский синдром, при котором посетитель святых мест начинает считать себя воплощением библейского персонажа.

Еще весной Макафи отправился в велопоездку по Европе, преодолев за это время 14 000 км. В Израиле в последний раз его видели 21 ноября, когда он катился по израильской национальной тропе недалеко от пустынного города Мицпе-Рамон, передает BBC.

С декабря ведутся поиски британца с участием вертолетов, собак и поисковых групп. В кратере Рамон, обширной пустынной местности, были найдены нетронутыми его кошелек, планшет (это позволило исключить версию ограбления). Также полицейским попались листки бумаги с его почерком, на которых были выписаны цитаты из Библии. Самого туриста найти пока не удалось.

В полиции рассматривают возможность приобретения туристом-христианином так называемого иерусалимского синдрома. Это довольно редкий недуг, которым иногда страдают паломники при посещении города трех религий. Им начинает казаться, что они — воплощения библейского персонажа. Например, люди начинают громогласно проповедовать на улицах города. Уход в пустыню — тоже, как известно, знаменитый библейский сюжет. Интересно, что такому психическому расстройству в равной степени подвержены как христиане, так и мусульмане с иудеями.

В полиции верят, что Макафи жив, и надеются в скором времени его найти. передает Моя планета.