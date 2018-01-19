Появилось видео жесткой посадки вертолета ВМС США в Нью-Йорке

В Сети появилось видео крушения вертолета ВМС США.

Как отмечают местные СМИ, экипаж MH-60S Seahawk возвращался в Нью-Йорк после тренировочных полетов с морской базы в Норфолке. Один из военнослужащих уже открыл двери и готовился к высадке, однако пилот не смог правильно приземлиться и машина ударилась хвостом о бетонное основание.

Подчеркивается, что площадка при этом была пустой, никаких препятствий на пути вертолета не было. В результате инцидента никто не пострадал, пишет РИА Новости.

