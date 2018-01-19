В Сети появилось видео крушения вертолета ВМС США.
Как отмечают местные СМИ, экипаж MH-60S Seahawk возвращался в Нью-Йорк после тренировочных полетов с морской базы в Норфолке. Один из военнослужащих уже открыл двери и готовился к высадке, однако пилот не смог правильно приземлиться и машина ударилась хвостом о бетонное основание.
Подчеркивается, что площадка при этом была пустой, никаких препятствий на пути вертолета не было. В результате инцидента никто не пострадал, пишет РИА Новости.
Комментарии
- Россия утилизирует две крупнейшие в мире подлодки
- Легенда мирового футбола Пеле попал в больницу
- Насекомые могут стать новым европейским фуд-трендом
- Сноубордист чудом ушел от лавины в Карпатах. ВИДЕО
- В Берлине пройдет выставка о блокаде Ленинграда
- У пропавшего в Израиле британца заподозрили иерусалимский синдром
- В РФ появился новый способ красть деньги по телефону
- Топор, коктейль Молотова и удары по голове: подробности школьной бойни в Улан-Удэ
- На Украине обнаружили залежи золота
- Пассажиры казахстанского автобуса сгорели заживо, а не задохнулись
- Гнать его надо оттуда! - Ната Албот раскритиковала Ренато Усатого
- Россия утилизирует две крупнейшие в мире подлодки
- Майкла Дугласа обвинили в сексуальных домогательствах
- Легенда мирового футбола Пеле попал в больницу
- Детали трагедии в Страшенах
- Зафиксировано три новых случая бешенства у крупного рогатого скота в Молдове
- Трагедия в семье вице-мэра Страшен: один человек погиб, двое в коме
- Gas Natural Fenosa может уйти с рынка Молдовы
- Сильвия Раду продолжает чистку в мэрии! Она обратилась в прокуратуру, сообщив о допущенных нарушениях
- Андриан Канду прокомментировал предстоящие выборы
- Незаконный бизнес с автомобильными запчастями главы советников Усатого
- Ренато Усатый поддерживает голодающих однопартийцев, поедая морепродукты
- Хирург, оставлявший свои инициалы на печени пациентов, избежал тюрьмы
- В Пакистане второй день идут протесты после изнасилования и убийства шестилетней девочки
- ДТП на трассе Бендеры-Кишинёв: пять жертв, автомобили разбиты всмятку. ФОТО
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Активный, творческий день. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День вряд ли будет богат событиями. Возрастет вероятность отравления. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня возможны перемены. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вы будете душой компании. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет напряженным с самого утра. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW