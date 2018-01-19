В Берлине пройдет выставка о блокаде Ленинграда

Выставка, посвященная блокаде Ленинграда, состоится в Российском доме науки и культуры в Берлине, сообщает пресс-служба комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

Экспозиция "Ленинград. 1941 — 1945" откроется 23 января, уточнили в комитете. Для участия в церемонии открытия Берлин посетит делегация Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Владимиром Кирилловым.

Выставка разделена на два блока – "Блокада" и "Восстановление". На экспозиции будут представлены фотодокументы, исторические справки и воспоминания участников войны, повествующие о разных датах и событиях в истории блокадного Ленинграда, а также копии плакатов военного периода, говорится в сообщении.

Отмечается, что текстовая информация экспозиции переведена на немецкий язык. Также дополнительно подготовлено мультимедийное сопровождение выставки, сообщает РИА Новости

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которой доставлялось в город продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.