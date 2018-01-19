Испытан реактор для жизни на Марсе

Полномасштабные испытания ядерного реактора Kilopower должны начаться в марте. Но уже сейчас известно, что для полноценной работы обитаемой станции на поверхности Марса по оценкам необходимо запустить 4-5 таких установки.

В американском штате Невада прошли успешные испытания ядерного реактора Kilopower, который сможет в случае необходимости снабжать энергией первые поселения людей на Марсе. Об этом в пятницу, 19 января, рассказал заместитель директора NASA по космических технологиям Стив Юрчук, сообщает агентство Reuters.

"Компактные размеры Kilopower и мощность позволят нам доставить несколько блоков на одном корабле и обеспечить генерацию десятков киловатт мощности», — пояснил Юрчук.

Реактор работает по принципу двигателя Стирлинга и имеет мало движущихся частей. Сама активная зона реактора с ураном-235 имеет размеры рулона бумажных полотенец.

Планируется, что полномасштабные испытания реактора начнутся в середине марта, пишет korrespondent.net

В технических характеристиках отмечается, что мощность одного реактора составляет 1-10 кВт, для полноценной работы обитаемой станции на поверхности Марса по оценкам необходимо запустить 4-5 таких установки.