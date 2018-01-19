Разница в подходах: улицы Кишинева очищены, а в Бельцах они завалены снегом. ВИДЕО

Республику Молдову недавно накрыла снежная буря. И если выпавший снег принес много радости детям, то для местных властей создавшаяся ситуация принесла только головную боль. Ведь на городские службы возложена миссия по расчистке дорог.

В этом контексте telegraph.md сравнил состояние дорог в Бельцах и Кишиневе. Муниципий Бельцы, которым удаленно управляет Ренато Усатый, находится в сложной ситуации. Жители города сталкиваются с большими проблемами, потому что администрация не выполняет свои обязанности. Дороги, после выпавшего снега, не были расчищены или были расчищены, но плохо. Улицы Кишинева Улицы Бельц

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