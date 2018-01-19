В центре Одессы мужчина устроил стрельбу: преступник убит, трое полицейских ранены. ВИДЕО

В Одессе произошла перестрелка, в результате которой ранены трое полицейских – участковый и два оперативника Приморского отдела. Преступник убит.

В центре Одессы в пятницу, 19 января, произошла стрельба, в результате которой погиб человек. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Думская.

"Прямо сейчас возле школы №122 на Новосельского, 48 происходит спецоперация – задерживают вооруженных преступников", – говорится в сообщении.

По информации ГУНП, в результате происшествия ранены трое полицейских – участковый и два оперативника Приморского отдела. Они пришли к дому, где, по их данным, скрывался преступник, разыскиваемый за правонарушение. Мужчина применил огнестрельное оружие и был застрелен на месте правоохранителями, которые были вызваны на подмогу.

Как сообщают очевидцы, погибший – 60-летний мужчина.