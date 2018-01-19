Норвегия к 2040 году переведет на электричество внутренние авиарейсы

Национальная авиационная компания Avinor намерена к 2040 году полностью отказаться от использования всех самолетов, кроме электрических, для внутренних рейсов и полетов в другие скандинавские страны.

Исполнительный директор компании Даг Фальк-Петерсен уверен, что это позволит Норвегии стать первой в области электрического транспорта, сообщает агентство Франс-Пресс.

"Мы считаем, что все полеты продолжительности до 1,5 часов можно производить самолетом, которые полностью работает на электричестве", - сказал он, отметив, что этот диапазон будет охватывать все внутренние рейсы и столицы соседних скандинавских стран.

Сначала авиакомпания будет тестировать переходные технологии — биотопливо и гибридные двигатели. Avinor также планирует организовать тендер на запуск коммерческого рейса с использованием небольшого электросамолета, рассчитанного на 19 пассажиров. Первые полеты воздушного судна должны состояться уже в 2025 году, сообщает nv.ua

Глава Avinor уверен, что переход на электросамолеты положительно скажется на экологической обстановке в Норвегии. Дело в том, что, по статистике, 2,4% всех выбросов парниковых газов на территории Норвегии производит воздушный транспорт.

"Когда мы достигнем нашей цели, авиаперелеты больше не будет проблемой для климата, мы предложим решение этой проблемы", - сказал Фальк-Петерсен.

По прогнозам экспертов, первые электросамолеты малой вместимости появятся не раньше 2040-х годов. Пока технологии создания аккумуляторов не позволяют поднять в воздух крупное воздушное судно, используя только электротягу