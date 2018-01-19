Насекомые могут стать новым европейским фуд-трендом

Насекомые вскоре могут стать новым любимым ингредиентом блюд в европейских ресторанах.

1 января вступили в силу новые правила ЕС, разрешающие продавать насекомых на рынке Европейского союза, сообщает Euronews.

Новая директива, которая называется "регулирование новых продуктов питания", вводит стандарты, облегчающие для предприятий пищевой промышленности ЕС продажу насекомых.

Раньше решение о продаже насекомых принимало каждое государство-член по отдельности, что затрудняло единое регулирование.

Отныне заявки на использование насекомых в качестве пищевых продуктов будет рассматривать Европейская комиссия. В свою очередь Европейский орган по безопасности пищевых продуктов (EFSA) предоставит оценки безопасности, чтобы определить, соответствует ли продукт требованиям, установленным ЕС.

Новое постановление включает целых насекомых, а не только части их тел. Кроме того, теперь все насекомые попадают в категорию "новая еда" как "пищевые ингредиенты, изолированные от животных", пишет nv.ua

В заявлении EFSA 2015 года говорилось, что, хотя использование насекомых в качестве источника пищи имеет важные экологические, экономические и продовольственные преимущества, промышленное выращивание насекомых может привести к экологическим рискам, сопоставимым с другими системами животноводства.