Самую высокую в мире ледяную башню построили в Китае

В китайском городе Харбине, который находится в провинции Хэйлунцзян, построили ледяную башню, ставшую самой высокой в мире. Об этом в пятницу, 19 января, сообщает The Hypebeast.

К возведению строения высотой более 30 метров готовились два года. Башню строила международная команда студентов из Китая и Нидерландов из Технологического университета в Эйндховене.

Чтобы построить башню, сначала использовали надувную конструкцию. Ее опрыскивали специальным армированным льдом для создания твердой оболочки, затем надувную часть удалили, и башня стала полой.

Для укрепления конструкции использовалась целлюлоза и древесные волокна. Дизайн башни выполнен в стиле традиционной китайской архитектуры, строение подсвечивают по вечерам, пишет lenta.ru