Ученые в США тестируют универсальный анализ крови на рак

Ученые на шаг приблизились к одной из заветных целей мировой медицины - универсальному анализу крови на рак.

Группа ученых из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (США) испытывала метод, который выявляет восемь наиболее часто встречающихся видов рака.

Целью ученых была разработка универсального теста, который можно проходить раз в год для того, чтобы выявить раковую опухоль на ранней стадии.

Британские эксперты называют результаты захватывающими, однако некоторые считают, что пока рано делать выводы об эффективности теста.

Раковые опухоли выделяют крошечные участки мутировавших ДНК и белки-онкомаркеры в кровоток. Тест CancerSEEK ищет мутации в 16 генах, которые обычно вызывают рак, и восемь видов маркеров, которые появляются в плазме крови при уже формирующейся опухоли.

Анализ был опробован на 1005 пациентах с раком яичников, печени, желудка, поджелудочной железы, пищевода, толстой кишки, легких и груди, который пока не распространился на другие ткани. Тест обнаружил рак в 70% случаев.

Теперь тест CancerSEEK протестируют на тех, у кого не диагностирован рак. Тогда можно будет сделать окончательные выводы о его эффективности, пишет ВВС.

Врач из медицинской школы университета Джонса Хопкинса Кристиан Томасетти говорит, что в случае с раком самое важное - ранняя диагностика.

"Это очень сильно влияет на уровень смертности", - говорит он. Чем раньше обнаружена опухоль, тем легче ее вылечить.

В пяти из восьми случаев рак просто нельзя обнаружить на ранней стадии.

У рака поджелудочной железы настолько мало симптомов и его можно обнаружить столь поздно, что четыре из пяти пациентов умирают в год постановки диагноза.

Находить опухоли на операбельной стадии - принципиально для выживания, говорит Томасетти.

Ожидается, что анализ крови дополнит другие виды диагностики, такие как маммография груди или колоноскопия толстой кишки.