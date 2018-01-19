Детали трагедии в Страшенах

50-летний муж вице-мэра Страшен Елены Переу погиб, она и ее 10-летний сын находятся в реанимации из-за отравления угарным газом. Всех троих без сознания этим утром обнаружила бабушка. Она привела домой внучку, которая ночевала у нее.

Приехавшие по вызову врачи констатировали смерть мужчины и отвезли в районную больницу Елену и ее сына. Из-за снежных заносов скорая не могла подъехать к дверям больницы, и мальчика заносили в отделение буквально на руках.



После обследования врачи приняли решение перевезти пациентов в Кишинев.



"Мы обратились в службу Авиасан. Мальчика везли в сопровождении педиатра-реаниматолога в крайне тяжелом состоянии. Его мать тоже отвезли в третью горбольницу", - сказала замдиректора больницы Страшен Ольга Черлей.



Елена Переу стала вицемэром Страшен в декабре прошлого года.



"В этой трагичной ситуации надо приложить все усилия, использовать все возможности как местной власти, так и врачей, чтобы спасти хотя бы жизни Елены и ее сына", - сообщила мэр Страшен Валентина Касьян.



Страшная новость шокировала соседей.



"Только вчера я расчищала во дворе снег, а он возвращался с детьми домой, смеялся, и говорил, не устала ли я снег убирать".



По предварительным данным полиции, семья отравилась угарным газом из-за неисправности дымохода.



"В этом доме отсутствовала система вентиляции, дымоход был сконструирован неправильно, с нарушением правил безопасности".



Ведётся следствие.





