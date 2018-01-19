Легенда мирового футбола Пеле попал в больницу

Легенда мирового футбола Пеле оказался в больнице. Утром в четверг 77-летний бразилец потерял сознание и был доставлен в клинику.

Врачи диагностировали у него сильное истощение. Но, по их словам, ничего более серьёзного у Пеле не нашли, и его жизни ничего не угрожает, передает euronews.com.

Впрочем, футболисту придётся остаться под присмотром медиков ещё некоторое время и отменить запланированную поездку в Лондон, где Ассоциация футбольных журналистов собиралась вручить легендарному нападающему свою премию.

Единственный в истории трижды чемпион мира уже не первый раз за последнее время попадает в больницу. Так, в декабре на жеребьёвку Чемпионата мира в Москве он приехал в инвалидной коляске — после операции на бедре.