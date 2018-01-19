Майкла Дугласа обвинили в сексуальных домогательствах

Американская журналистка Сьюзан Броуди обвинила актера и режиссера Майкла Дугласа в сексуальных домогательствах. Около недели назад Дуглас в интервью заявил, что против него могут выдвинуть обвинения и заранее отверг их.

В беседе с изданием Hollywood Reporter Броуди заявила, что поведение Дугласа, под началом которого она работала в продюсерской компании Stonebridge Productions в конце 1980-х годов, унизило ее.

Броуди уверяет, что Дуглас очень много ругался по телефону в ее присутствии, а один раз на встрече в его квартире, на которой должен был обсуждаться сценарий фильма, внезапно начал мастурбировать при ней.

Около 10 дней назад Дуглас дал серию интервью голливудским СМИ, в которых заявил, что одна из бывших коллег готогвится выдвинуть против него именно такие обвинения, и что они ничем не обоснованы, передает ВВС.