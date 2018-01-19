"Дальнейшая их эксплуатация нерентабельна. Они уже выведены из боевого состава ВМФ. "Росатом" их утилизирует после 2020 года", — сказал собеседник агентства

Сейчас в строю остается единственная АПЛ проекта 941У "Дмитрий Донской", она испытывала баллистическую ракету "Булава".

АПЛ проекта 941 — самая большая в мире атомная подводная лодка, полное водоизмещение — 49,8 тысячи тонн, длина — 172 метра, ширина — 23,3 метра. Всего было построено шесть таких крейсеров. "Дмитрий Донской" — головной корабль в серии — заложили в 1976 году, приняли в боевой состав Северного флота в 1981-м.

В 1996-1997 годах из-за нехватки средств три ракетоносца (ТК-12, ТК-202 и ТК-13), отслужившие всего по 12-13 лет, вывели из боевого состава. Головной корабль этого проекта ТК-208 "Дмитрий Донской" более десяти лет проходил на "Севмаше" ремонт, модернизацию и переоборудование для испытаний "Булавы".