Гнать его надо оттуда! - Ната Албот раскритиковала Ренато Усатого

Ната Албот раскритиковала беглого бельцкого мэра Ренато Усатого в ходе онлайн-передачи, отметив, что это абсурд - организовывать референдум о доверии градоначальнику, если граждане не видели его столько времени.

„Гнать его надо оттуда!”, - заявила Ната Албот. По ее мнению, Усатый должен отказаться от должности, передав ее хозяйственному руководителю, в котором нуждается город, передает telegraph.md. Так называемую забастовку в бельцкой мэрии она называет спектаклем и отмечает, что если у Усатого достаточно денег на такие представления, должен быть у него и человек, который воглавит город вместе него.

„Как можно спрашивать людей, доверяют ли они человек, который месяцами не исполняет свои обязанности, как можно растратить столько средств? Да, понимаем, что это далеко, что не может вернуться в страну... Откажись от должности! Отдай ее! Город нуждается в человеке, который будет им управлять!" - заявила Ната Албот.

Местный референдум об отставке мэра Бельц будет организован 4 марта. Эту дату одобрили муниципальные избранники. Решение поддержали все советники от "Нашей партии", которые присутствовали на заседании. В свою очередь, председатель ЦИК Алина Руссу отметила, что в последнее время референдумы становятся инструментом политического пиара в Молдове.