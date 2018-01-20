LG запатентовала складной смартфон-планшет

Компания LG запатентовала гибридный смартфон-планшет, оснащенный гибким дисплеем, пишет The Verge. Устройство выглядит, как обычный планшет, при этом между двумя половинами рамка отсутствует.

Выпущенные на сегодняшний день устройства подобного плана имеют два отдельных экрана, которые складываются в один. Подобное решение воплотила в своем гаджете Axon M компания ZTE.

Гибрид, запатентованный LG, отличается от них. Однако не ясно, действительно ли производитель намерен выпустить такой смартфон, пишет korrespondent.net