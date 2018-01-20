МОК сократил число допущенных на Олимпиаду российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) сократил количество российских спортсменов, которых могут допустить к зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, более чем на 100 человек. Об этом сообщается на сайте МОК.

"На сегодняшний день первоначальный пул предварительной регистрации, состоящий из 500 спортсменов, был уменьшен группой МОК, отвечающей за приглашения спортсменов, на 111 человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ни одного спортсмена, отстраненных от Олимпиад комиссией МОК вследствие нарушения антидопинговых правил, в списке нет, хотя пока многие из них ожидают решений Международного спортивного суда по апелляциям в связи с отстранением.

Более 80% спортсменов из предварительного списка не участвовали в играх в Сочи, то есть это "новое поколение" спортсменов, отмечает МОК. У спортсменов из пула брали допинг-пробы чаще, чем у спортсменов других стран.

Пока невозможно предсказать, кто из пула попадет на игры, список предварительный, квалификация продолжается, группа МОК выберет из этого списка спортсменов, которых пригласит на Олимпиаду, позже.

Кроме того, группа не рекомендовала МОК приглашать на Олимпиаду 51 тренера и 10 медицинских работников, занимавшихся с отстраненными спортсменами, сообщает korrespondent.net