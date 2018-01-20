Майю Санду освистали сторонники Илана Шора: Мы устали от лжи лидера ПДС

Группа сторонников партии Шора организовали утром протест у офиса Партии Действие и солидарность. Несколько сот человек выразили свое возмущение заявлениями Майи Санду о главе политформирования, примаре Оргеева Илане Шоре, которые они считают ложью. Они потребовали прекратить давление на юстицию и напомнили о нарушениях, в которых сама Санду участвовала.

Участники протеста принесли с собой плакаты с надписями- ”Хватит врать”, ”Майя, мы устали от твоих сказок”, 'Майя, верни деньги за прогулку”. Речь идет о средствах, которые были потрачены на поездку в Доху вместе с Владом Филатом, осужденным по делу о банковских хищениях, и другими членами правительства. Делегация отправилась в Катар на частном самолете, за который, по сведениям президента Додона, заплатил Илан Шор, а деньги, не исключено, были из БЕМ.

Также протестующие напомнили о периоде, когда Санду руководила министерством образования. Один из них нес плакат ”Не забудем, не простим закрытие школ и пытки учеников” .

Вице-председатель Партии Шора Марина Таубер заявила, что Майя Санду и ее команда ничего не делают для страны, занимаясь только организацией флэш-мобов и манипуляцией общественного мнения с помощью телевизионной юстиции.

Сторонники партии Шора призвали Санду начать работать на пользу людей, решать конкретные проблемы, а не виртуальные в фейсбуке. „Майя, Майя мы не "like"-и, Мы народ”, - скандировали собравшиеся.

Сегодня в офисе ПСД проходило заседание Национального политсовета партии, возглавляемой Майей Санду. Но к протестующим никто не вышел. Флэш-моб под название "Коридор позора" стал ответом на подобную акцию, которую провела ПСД в отношении Илана Шора.