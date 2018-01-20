Работа госучреждений США приостановилась

Работа федеральных ведомств США приостановлена, так как демократам и республиканцам в Конгрессе не удалось согласовать их бюджет до середины февраля.

Соответствующий законопроект успешно прошел Палату представителей, однако был отклонен Сенатом, передает ВВС.

Работа госучреждений остановилась в полночь на 20 января по североамериканскому восточному времени (восемь утра по Москве) и не возобновится до тех пор, пока двум партиям не удастся достичь компромисса.

"Выглядит нехорошо для наших великих обороны и безопасности на очень опасной Южной границе", - написал президент США Дональд Трамп у себя в твиттере.

Закрытие правительства или "шатдаун" означает прекращение работы всех госучреждений, кроме экстренных служб: национальной безопасности, почты, контроля за воздушным пространством, медицинских стационаров, скорой помощи, помощи при стихийных бедствиях, тюрем и электроэнергетики. Тысячи работников закрытых учреждений отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Согласование бюджета уперлось в требование Демократической партии защитить от депорации 700 тысяч нелегальных иммигрантов, оказавшихся на территории США. При президенте-демократе Бараке Обаме эти людям, которых называют "мечтателями", присваивался временный легальный статус. В сентябре прошлого года президент Трамп объявил о сворачивании данной программы.

В последний раз шатдаун произошел в 2013 году при Бараке Обаме. Тогда госучреждения не работали 16 дней.