Facebook определит надежность источников новостей через опрос

Социальная сеть Facebook спросит пользователей о том, каким новостным ресурсам они больше доверяют.

Ранее соцсети критиковали за то, что они являются механизмом распространения фейковых новостей - сообщений, которые не выдерживают проверки фактами, но широко тиражируются в интернете.

В будущем в ленте пользователей будут чаще появляться сообщения из надежных источников информации, говорится в сообщении основателя соцсети и руководителя компании Facebook Inc. Марка Цукерберга.

"В современном мире слишком много погони за сенсациями, дезинформации и поляризации [точек зрения]", - написал Цукерберг, чье личное состояние по оценке Forbes превышает 73 млрд долларов.

В ходе опросов о качестве обслуживания Facebook будет спрашивать зарегистрированных в нем людей, знакомы ли они с тем или иным источником новостей, а также, насколько они ему доверяют, рассказал Цукерберг в посте, опубликованном 19 января.

Некоторые массмедиа "пользуются доверием своих читателей или зрителей, тогда как другим доверяют более широкие слои общества, в том числе те люди, которые за ними не следят", написал глава соцсети.

Первые опросы пройдут на следующей неделе, которая начнется 22 января, передает ВВС.

Озвученная Цукерберга методика измерения надежности далека от идеала: так, СМИ, которым доверяет большинство населения, не обязательно соответствуют журналистским стандартам, отмечает американское интернет-издание Slate.

В настоящее время новости составляют около 5% сообщений в ленте пользователей Facebook, говорится в посте основателя соцсети.