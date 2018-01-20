В Канаде благодаря селфи поймали убийцу

В Канаде удалось раскрыть преступление благодаря селфи, которое убийца выложила в Facebook.

Отмечается, что полиция города Саскатун два года занималась расследованием убийства 18-летней Бритни Гаргол, тело которой нашли рядом с городской свалкой.

Ее подруга Шайенн Роуз Энтони сообщила правоохранителям, что в день убийства они выпивали в одном из баров, после чего Гаргол покинула заведение с незнакомым мужчиной.