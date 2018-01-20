СМИ: Спецслужбы США случайно удалили результаты семилетней слежки

Сотрудники Агентства национальной безопасности США случайно удалили результаты семилетней слежки в Интернете. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на свои источники.

Так, было уничтожено содержание сообщений, перехваченных в Интернете с 2001 по 2007 год по распоряжению президента Джорджа Буша-младшего. У агентства имелись резервные копии данных, но они тоже были стерты в 2009, 2011 и 2016 годах.

Впоследствии в АНБ признались, что сведения были удалены, чтобы освободить место для новой информации, но сделано это было ненамеренно. В спецслужбах сожалеют о неспособности предотвратить уничтожение этой информации, передает korrespondent.net.