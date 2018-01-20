Юрий Лянкэ отправится с визитом в Брюссель

Заместитель премьер-министра по вопросам европейской интеграции Юрий Лянкэ отправляется в Брюссель. Первый в новом качестве официальный визит в европейскую столицу он совершит в период с 22 по 23 января.

В повестке вице-преьера - встречи с европейскими чиновниками. В беседе Лянкэ проинформирует их об обязательствах властей ускорить реформы в сфере юстиции, а также в борьбе с коррупцией.

Будут затронуты также темы финансовой поддержки нашей страны Евросоюзом, и возможности, предоставляемые Восточным партнерством.