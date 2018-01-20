Снег с главных улиц столицы вывезут за город

Впервые за двадцать лет накопившийся на обочинах главных улиц столицы снег вывезут за город. За дело взялось муниципальное предприятие Exdrupo. На расчистку тротуаров выделили 30 единиц спецтехники.

Исполняющая обязанности столичного мэра Сильвия Раду отметила, что на уборку снега направили все силы.

"Мы стараемся вывезти с основных улиц весь снег, чтобы он не скапливался на обочинах, если снегопады продолжатся", - заявила и.о. мэра столицы Сильвия Раду.

Муниципальные власти намерены докупить необходимую технику, чтобы через год чистить больше дорог и тротуаров в столице.