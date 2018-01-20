В Украине сняли ограничения движения по автодорогам

Министерство внутренних дел сообщило о снятии всех ограничений движения по автомобильным дорогам. Сложной ситуация остается на трассе Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка.

Все ограничения по движению на автодорогах Украины по состоянию на субботу, 20 января, сняты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Ситуация на некоторых автодорогах остается сложной. В частности, есть пробка на трассе М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка. Там наблюдается скопление около 135 грузовых автомобилей. Протяженность пробки - около 5 км. Она образовалась из-за ДТП", - говорится в сообщении.

Из-за сильных снегопадов 18 января на севере Одессы полностью закрыли трассу Киев-Одесса. Также сообщалось об ограничении движения тяжеловесного грузового транспорта на дороге международного значения М-03 Киев-Харьков, напоминает korrespondent.net.