В воскресенье утром десятки представителей Партии ШОР, вооруженные лопатами и метлами собрались у офиса Партии Действия и Солидарности (PAS), чтобы убрать перед ним снег
Как сообщает kp.md, этот флэшмоб является продолжением субботней акции, когда 400 сторонников Партии ШОР провели митинг у партийного офиса PAS, выразив свой протест в связи с деятельностью данного политического формирования. Представители Партии ШОР заявили, что были неприятно удивлены снежными сугробами у офиса партии Майи Санду, которые мешают нормальному передвижению пешеходов и ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан. В течение нескольких часов члены Партии ШОР очищали тротуары от снега и льда.
"Мы находимся сегодня здесь, чтобы навести чистоту во дворе и в мозгах Майи Санду Здание PAS находится на одной из главных улиц Кишинева, по которой передвигается множество детей, студентов, но образовавшийся лед и снежные сугробы мешают передвижению людей, угрожают их жизни и здоровью", - заявил председатель молодежной организации Партии ШОР Станислав Квасный.
20 января сотни протестующих освистали офис PAS и выстроили живой "коридор позора" для членов этой партии, скандировали лозунги, унизительные для Майи Санду.
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW