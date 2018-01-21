Один человек погиб, четверо пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в столичном секторе Буюканы минувшим вечером. По данным полиции, аварию спровоцировал водитель, который сел за руль пьяным.
На место происшествия приехал отец виновника ДТП. Он подтвердил: сын пил дома спиртное. Алкотест показал тройное превышение нормы алкоголя в крови. 21-летнего водителя задержали на 72 часа. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
"По факту правонарушения будет проведено уголовное расследование, в соответствии со статьей 264 прим, пункт третий, Уголовного кодекса", - сказал дорожный инспектор Петру Малай.
В машине виновника трагедии находились два пассажира, они госпитализированы. Один из двух пассажиров второй машины погиб на месте, другой доставлен в больницу.
"Их обследуют. Состояние стабильное. Мужчина помещен в травматологию, девушки - в хирургию", - отметил врач Виктор Муковозов.
Также накануне вечером в больницу доставили 30-летнюю женщину, пострадавшую в аварии, которая произошла на улице Михая Витязула. Там столкнулись три автомобиля.
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW