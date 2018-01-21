ДТП на Буюканах: один человек погиб, четверо пострадали

Один человек погиб, четверо пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в столичном секторе Буюканы минувшим вечером. По данным полиции, аварию спровоцировал водитель, который сел за руль пьяным.

На место происшествия приехал отец виновника ДТП. Он подтвердил: сын пил дома спиртное. Алкотест показал тройное превышение нормы алкоголя в крови. 21-летнего водителя задержали на 72 часа. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.





"По факту правонарушения будет проведено уголовное расследование, в соответствии со статьей 264 прим, пункт третий, Уголовного кодекса", - сказал дорожный инспектор Петру Малай.



В машине виновника трагедии находились два пассажира, они госпитализированы. Один из двух пассажиров второй машины погиб на месте, другой доставлен в больницу.





"Их обследуют. Состояние стабильное. Мужчина помещен в травматологию, девушки - в хирургию", - отметил врач Виктор Муковозов.



Также накануне вечером в больницу доставили 30-летнюю женщину, пострадавшую в аварии, которая произошла на улице Михая Витязула. Там столкнулись три автомобиля.