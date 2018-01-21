Турция объявила о наступлении на курдов в Сирии

Турецкие войска объявили о начале наземной операции против курдов на севере Сирии на следующий день после авиаударов. Курды утверждают, что отбили наступление.

Турецкие власти сообщили, что перешли границу с Сирией из турецкой деревни Гульбаба и вошли в сирийский город Африн на второй день операции "Оливковая ветвь" против курдов из ополчения "Сирийские демократические силы".

О том, что военные вошли в сирийский район, контролируемый курдами, сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Курды утверждают, что отразили нападение и заставили турецких военных отступить за пределы границ. По словам Йылдырыма, никто из турецких военнослужащих пока не был убит или ранен.

Телеканал HaberTurk ("Новости Турции") сообщил со ссылкой на премьера, что конечной целью операции является создание 30-километровой заны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы в провинции Африн.

В субботу турецкие военные самолеты нанесли авиаудары по позициям курдов в Африне, напоминает ВВС.

В опубликованном в воскресенье заявлении турецкое командование сообщило о поражении 153 целей, включая "укрытия, убежища и арсеналы". Артиллерийский обстрел курдских позиций, начатый в четверг, продолжается, информируют турецкие военные.

Обострение ситуации в регионе может привести к прямому конфликту с союзником Турции по НАТО - США, поддержкой которых пользуется курдское ополчение.

Турция последние несколько месяцев угрожала военной операцией против курдского ополчения в Сирии, которое Анкара считает ответвлением Рабочей партии Курдистана - запрещенной в Турции организации, выступающей с 1984 года за курдскую автономию. Турецкие власти пытаются вытеснить курдов из региона Африн на севере Сирии, который те занимают с 2012 года.

Ополчение отрицает прямую политическую или военную связь с РПК.