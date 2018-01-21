В Кабуле боевики снова напали на гостиницу "Интерконтиненталь"

Вооруженная группа напала в Кабуле на отель класса люкс "Интерконтиненталь", где часто останавливаются приехавшие из стран Запада.

По официальным сообщениям, были убиты как минимум пять гражданских лиц, среди них один иностранец. Еще по меньшей мере шесть человек получили ранения.

Атака началась 20 января примерно в 21:00 по местному времени. Ворвавшиеся в отель стреляли по постояльцам и взрывали гранаты. В итоге трое нападавших, которые удерживали гостиницу около 12 часов, были убиты. К утру воскресенья, 21 января, были спасены более 150 постояльцев отеля, все шесть этажей здания были освобождены от боевиков.

Представители исламистского движения "Талибан" нападали этот отель в 2011 году. Тогда погиб 21 человек, включая девять напавших на гостиницу боевиков. В тот раз атака была отбита с помощью вертолетов НАТО, напоминает ВВС.

Гостиница "Интерконтиненталь" - одна из самых известных в Кабуле, здесь часто останавливаются приезжающие из стран Запада. Здание отеля расположено на вершине холма в западной части города и обычно усиленно охраняется.