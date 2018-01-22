Депрессию связали с повышенным риском смерти от рака

Ученые установили наличие связи между депрессией и увеличением риска смерти от рака. В ходе исследования специалисты работали со 134 пациентами, которым были диагностированы онкологические заболевания шеи либо головы, пишет Eurekalert.

Издание сообщает, что депрессия развивается часто у людей, который были поставлены диагнозы о тяжелой болезни. При этом именно психологическое состояние часто становится решающим фактором в борьбе с ним.

Медики отмечают, что при депрессии человек не так легко отказывается от вредных привычек, что снижает эффективность лечения. Также в таком состоянии пациент может страдать бессонницей и забывать принимать лекарства, пишет korrespondent.net

В итоге оказалось, что больные, страдающие депрессией, умирали чаще от рака. Причем данный показатель не зависел от возраста пациентов.