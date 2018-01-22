Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли опросили 1100 жителей Сан-Франциско, которым предложили назвать «сложных» людей в своей жизни. Результаты показали, что около 15% социальных связей респондентов являются «трудными», причем чаще всего речь шла о родственниках или коллегах.

«Результаты показывают, что общение с "трудными" людьми чаще всего складывается в ситуации, когда человек ограничен в свободе выбора круга общения», — сообщила один из авторов исследования, профессор социологии Шира Оффер, передает Моя планета.

По словам исследователей, к «трудным» людям особенно часто относят стареющих родителей и родственников женского пола, что свидетельствует об интенсивной роли женщин в семье.

«Это люди, с которыми наша жизнь сложно переплетается. Многие из них — близкие родственники, в которых мы нуждаемся и даже любим, а от других просто не можем уйти. Социальные нормы не позволяют нам просто оставить их», — добавила Оффер.